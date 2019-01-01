بعد الملك حسين .. كيان العدو الاسرائيلي يصدر طابع يحمل صورة ملك عربي

جهينة نيوز:

أشادت خارجية العدو الإسرائيلية بملك عربي وضعت صورته على أحد طوابعها البريدية، لأسباب متعددة.

وعلى الرغم من وفاته، في يوليو/تموز 1999، فإن خارجية الاحتلال الإسرائيلية، احتفت، اليوم السبت، بالملك المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني.

ونشرت خارجية العدو الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكدت من خلالها أنها أصدرت طابعا بريديا يحمل صورته.

وأوضحت صفحة "إسرائيل "، الناطقة باسم خارجية العدو الإسرائيلي، أنها احتفت بالعاهل المغربي الراحل، بسبب تميز فترته (1961- 1999) بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ـ على حد قول وزارة خارجية العدو.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها: سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي.

ويشار إلى أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للملك الأردني، الملك حسين بن طلال. في حين يحمل طابع آخر لصورة الرئيس المصري الخائن، محمد أنور السادات، بمناسبة توقيعه كامب ديفيد.