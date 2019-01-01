أبراج الأحد 29 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٩/ ١٢: يحب التعبير عن مشاعره بدقة بالغة، يتفهم مشاعر الآخرين، رؤوف، حنون لديه الكثير من الاصدقاء، ينتظر من شريكه الاحترام والاخلاص، يحب الحياة العملية والقيام بمشاريع عديدة، يعطي بكل طاقاته شرط ان تعطيه نتائج بسرعة، يحب العمل بمجال الطاقات الجديدة، احيانا يرتكب اخطاء بحاجة لشخص ايجابي يقف الى جانبه، سنة مميزة ورائعة تنهي الاحباط والتقلب التي مر بها، فرص جديدة، يشعر بقدرة على مجابهة الحياة، يسدد ديون ويحرز ارباح، يحقق المبتغى، حظ بالعمل، يستعيد صداقاته القديمة، فرصة زواج مدروس

الحمل: نهار يحمل معنويات عالية، تعلن عن أفكارك، تبدأ في التنفيذ، منهمك بتحضير لقاء دعوة، سوف تشعر بوجود أصدقاء لجانبك وممكن وعد قطعته على نفسك، وممكن تسمع جواب، وممكن أيضاً احتمال معرفة جديدة تلتقي بناس، يوم للاختلاط والمقابلات، انضمام، تطلب مساعدة، تلفت الأنظار، اليوم اقوى مع المحيط والعائلة

الثور: تواصل مشوار اجتهاد خاصةً ضمن المسؤولين عنك أو المشرفين عنك، احتمال تتعرض لانتقاد وتكون تصرفاتك عفوية، لذلك نظّم وقتك ولا تخلط بين العاطفة والأمور العملية، تعرف من خالف النصائح هلك لذلك كن على أتم الجهوزية، بكّر نهارك أفضل حتى تحافظ على انجازاتك وعلى سمعتك الطيبة، نهار فيه ضغط، نهار له أهمية، انتبه لا تشوّه سمعتك بسبب وجود ضغط

الجوزاء: نهار ايجابي ومناسب لاتمام حوار مهم لتأخذ قرار مهم، اليوم تفكيرك بقمة نشاطه، احتمال تنتظر أخبار قد تتأجل أو يوجد بعض العرقلات لكن لا يمنع اليوم تنشّط مواعيدك وزياراتك حتى على مستوى تجارة بيع وشراء، احتمال يحمل لك أيضاً اتصال من مسافة بعيدة استقبل، استودع الأفكار، تقبّل تجارب جديدة، يحمل لك طلة جديدة

السرطان: اهتمام بالأعمال العائلية، اهتمام على مستوى شراكة، حسابات مالية مشتركة، ممكن طلبات لا تقدر أن تنفذها لذلك تقدر أن تعالج أمور استشفائية أو فواتير أو مستحقات أو مال أو دين قديم أو تعمل اتفاقية، تعمل أسس جديدة، كن مرحا اليوم خاصة بعلاقاتك مع محيطك خاصة ان هناك فرح في برنامج او جمعية انتبه على صحتك او صحة احد مقرب

الأسد: تتحدى كل الصعوبات، اليوم أنت منرفز قليلاً ومزاجي، هدئ بالك واترك الأمور تأتي دون إلحاح، اليوم أنت بحاجة لأحد تحكي معه، بمعنى استغل هذا النهار بالتركيز على الشراكة، جرّب أن تقرب المسافة مع الانتباه بأنه لا تخالف القوانين، بمعنى المهم أن تكون حاضر وتشارك بدل المواجهة، يوجد كلام لكن لا تضع رأسك برأس أحد اليوم

العذراء: نهارك متعب تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، ممكن غير قادر على انجاز عملك مثلما تريد، احتمال كسل، جوك مناسب لمراجعة أمورك القديمة وقد تضطر للتغيير اكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة لذلك اطلب مساعدة وستجد تعاون من محيطك، انتبه لصحتك، نهارك طويل واعمالك كثيرة

الميزان: فرحة مكتفي من الأجواء الايجابية، اليوم جيد لتعمل نشاط فني أو أدبي، اليوم السهر بالنسبة لمصالحات، محاط بمحبين، احتمال تحصد نجومية ترغب بالخروج عن المألوف، نهارك فيها مكسب معنوي ومادي، تفرح بلقاء واتصال، واحتمال قسم أخبار تخص أولاد أو اهتمام بأولاد أو تغيير على تغيير مكان وجودك، اليوم جميل كل الأمور المهنية والاجتماعية، نهار مسلي جيد لك

العقرب: لا تصر على السباحة عكس التيار قد تثير الزوابع حولك ولا تتسرع كن حيادي، اليوم غير مناسب للتمرد مع العائلة، قد لا تعرف أسباب العرقلة والتأجيل، تجديد بعض المسلتزمات، تمضي أمورك على سلامة حتى تحصل على تعاون، قسم احتمال أعطال وتصليحات منزلية، غدا امورك جيد

القوس: اليوم نشيط وخاصةً في مجال السفر والاتصالات أو من الرسائل والكتابة، بمعنى اليوم جمع معلومات وتبادل المعلومات، وزيارات أخوة وجيران، كن جاهز احتمال أحد من محيطك يطلب مساعدة أو احتمال أنت تخوض مقابلة سوف تكون ناجحة، نهار للقرارات، اليوم تعاطي كثيراً، انجازات

الجدي: تهتم بنفسك أكثر هذا يعني دافعك يطلب بأن تهتم بأمور مالية ورغبة في زيادة ممتلكاتك، سوف تميل كفة الربح لك وحاول تسديد ديون لم تكن بالحسبان واحتمال مبلغ مكافئة أو هدية، نهار يحمل تحرك على صعيد مالي، انتبه على صحتك، احرص على مالك من الضياع

الدلو: بما ان القمر ببرجك اليوم نشيط وحيوي وخاصةً يساعدك بتحقيق الغايات أي وضع ايجابي تتقدم نحوك لتعبّر بالكثير عن المشاعر الدافئة وتقدم صورة صادقة وتقدر أن توجه دفة أمورك لصالحك، قسم على صعيد شخصي وحسم بعض التغيير على صعيد شكل خارجي، أسرع في امورك نهار للسرعة

الحوت: نهارك فيه أعمال مهمة، الطاقة منخفضة، قد تميل للهدوء والتكاسل، اليوم للراحة والاسترخاء، اذا شعرت بأن أي عارض، استشر طبيب، لا تدخل بنقاش غير مُجدي ولا تفتح ملفات ماضية، أجّل مهامك لأوقات أخرى، اليوم صفحة جديدة، تقدر أن تكون العاقل لأن صدره هو صندوق سره لذلك اليوم حسّن نفسك، يوجد تأخير لا تستعجل