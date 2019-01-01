صحيفة عبرية: اتصالات مكثفة بين أبو ظبي و "تل أبيب" لتدشين علاقات دبلوماسية بينهما

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي والامارات يجريان اتصالات مكثفة بهدف الاتفاق على موعد الاعلان عن تدشين علاقات دبلوماسية علنية بينهما.

وقال معلق الشؤون العربية في اذاعة جيش الاحتلال جاكي حوجي، في مقال نشرته صحيفة "معاريف إنه لن يكومن مستغرباً إذا اعلنت حكومة الاحتلال قريباً وربما قبل الانتخابات بفتح ممثلية دبلوماسية في أبو ظبي.

وأشار حوجي، إلى وجود علاقات تجارية ودبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، وزيارات لوفود أكاديمية ورياضية.

وقال: "في العام المقبل سيقام في الإمارات معرض إكسبو 2020، وسيكون لوزارة الخارجية الإسرائيلية جناحا رسميا هناك"، مضيفاً، "لا شك أن لحظات صغيرة في التاريخ تبدأ خلال هذه الأيام من وراء الكواليس".

فلسطين اليوم