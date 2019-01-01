انتخاب العميد حاتم الغايب رئيساً لاتحاد كرة القدم

جهينة نيوز:

انتخب العميد حاتم الغايب رئيساً لاتحاد كرة القدم خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده اتحاد اللعبة اليوم في مقره بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وحصل الغايب على 52 صوتاً متقدماً على منافسيه أنس السباعي الذي نال 45 صوتاً وفاروق سرية الذي حصل على 17 صوتاً.

ويعد الغايب (رئيس الاتحاد الرياضي السوري للشرطة) من النجوم الذين تركوا بصمة واضحة على مسيرة الكرة السورية فقد مثل المنتخب في مسابقات عربية وآسيوية ودولية عدة حيث شارك معه في نهائيات كأس العالم للشباب بالبرتغال عام 1991 كما شارك في نهائيات كاس آسيا للرجال التي جرت في الإمارات عام 1996.