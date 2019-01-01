السعودية تطلق حملة للتبليغ عن المعارضين

جهينة نيوز:

اطلقت السلطات السعودية، حملة إلى المواطنين، تحثهم فيها على التبليغ عن المعارضين لنظام آل سعود والمشتبه في كونهم “إرهابيين” حد زعمها.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، السبت، “أطلقت رئاسة أمن الدولة مؤخراً حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، التي تهدف إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم”.

وأضافت: “تهدف الحملة أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية”.

وأكدت “واس” أن “البلاغات الأمنية تستقبل بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها”.

وتشهد السعودية منذ أكثر من عام حملات أمنية طالت علماء وحقوقيون وأكاديميون تقول منصات حقوقية وسياسية إنهم معارضون لفساد آل سعود وللتضييق وكبت الحريات بالمملكة.