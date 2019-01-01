وحدات الجيش تحبط هجوماً للمجموعات الإرهابية على محور جرجناز-التح

جهينة نيوز:

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم هجوماً شنته المجموعات الإرهابية على محور جرجناز-التح وكبدتهم خسائر كبيرة بالمعدات والأفراد.

و فجرت وحدات الجيش عربتين مفخختين إحداهما على محور التح والثانية على محور جرجناز دفعت بهما المجموعات الإرهابية لإحداث خرق في خطوط الاشتباك.

وردت وحدات الجيش على المجموعات الإرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة ودمرت أسلحتهم وألحقت بهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتابعت استهداف فلولهم التي فرت باتجاه مناطق انتشارها في مدينة معرة النعمان.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 24 من الجاري تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وتنتشر في عدد من مناطق ريف إدلب تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم “جبهة النصرة” التكفيري وتقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما تواصل وحدات الجيش عملياتها ضد الإرهابيين في تلك المنطقة.