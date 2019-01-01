الجزائر أول دولة أجنبية تحصل على أحدث مقاتلة روسية

جهينة نيوز:

أفاد موقع إلكتروني إخباري بتعاقد الجزائر على شراء مقاتلات "سو-57" من روسيا.

وتعاقدت الجزائر على شراء 14 مقاتلة تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات من طراز "سو-57" و14 طائرة قاذفة من طراز "سو-34" حسب menadefense. وتصبح الجزائر بالتالي أول دولة أجنبية تقتني أحدث مقاتلة روسية.

ومن الجدير بالذكر أن سيرغي تشيميزوف، المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا الحديثة في روسيا، أعلن في تشرين الثاني الماضي إمكانية أن تشتري الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة مقاتلات "سو-57".

ورجحت مصادر أخرى أن تقبل ميانما والجزائر وتركيا والصين والهند على شراء مقاتلات "سو-57" لاهتمام هذه الدول بالسلاح الروسي.