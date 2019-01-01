بطاقة إنتاجية 8 أطنان يومياً.. افتتاح خط لإنتاج الحليب المعقم في ألبان حمص بكلفة 222 مليون ليرة

جهينة نيوز:

افتتح في شركة ألبان حمص اليوم خط لإنتاج الحليب المعقم والمنكه بطاقة إنتاجية تبلغ ثمانية أطنان حليب خام يومياً وبكلفة بلغت 222 مليون ليرة سورية.

وينتج خط الحليب المعقم الحليب البقري الطازج والحليب المنكه الخاص بالمطاعم وحليب الأطفال ضمن عبوات صغيرة سعة 250 ملم.

وأكد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة في تصريح صحفي أن افتتاح الخط يعطي تنوعاً لمنتجات شركة ألبان حمص ويؤكد قدرتها بكوادرها الفنية المميزة على طرح منتجات بأفضل مواصفات وبما يلبي حاجة السوق منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وإقلاع خطوط الإنتاج.

مدير شركة ألبان حمص المهندس محمد الحماد أشار بدوره في تصريح لـ سانا إلى أن افتتاح الخط يأتي ضمن الخطط التطويرية والاستثمارية للشركة باستبدال الخط القديم نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة، موضحاً أن الخط الجديد يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة أرباح الشركة ويؤمن المنتجات ضمن عبوات مرغوبة للمستهلك بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

حضر افتتاح الخط محافظ حمص طلال البرازي وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية.