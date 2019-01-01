انضمام فعاليات تجارية وأطباء للمبادرة بدمشق.. وخدمات مجانية في مشفى العثمان الوقفي

جهينة نيوز:

منذ أن أعلنت وزارة الأوقاف عن «مبادرة الدين أخلاق.. زكاتك خفّض أسعارك» لوحظ تفاعل كبير من عدد من الفعاليات التجارية وغيرها للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين الذين أُثقل عليهم ارتفاع الأسعار الكبير.

ومن التجار الذين استجابوا لهذه المبادرة رجل الأعمال وسيم القطان الذي أطلق مبادرة «يلبغا الخير» التي تتضمن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون بسعر التكلفة وذلك في مجمع يلبغا.

صحيفة «تشرين» التقت صاحب المبادرة رجل الأعمال وسيم القطان الذي أشار إلى أن الهدف منها تخفيض الأسعار وأنها مبادرة مفتوحة، معلناً بحدة أنه في حال قيام التجار بمحاولة رفع الأسعار أكثر فحينها ستقوم المبادرة بالبيع بأخفض من سعر التكلفة، لافتاً إلى أنه سيضاف إلى المبادرة تخصيص خصم ٢٥٪ لفاتورة كل عسكري في الجيش العربي السوري..

واستغرب القطان الجشع الكبير الذي اتسم به عدد من التجار ولاسيما في المواد الأساسية وأضاف: سابقاً كان تجار الشام يعرفون أن الربح ليس على مادة السكر وإنما فقط الربح ببيع كيس الخيش، من دون عدّ المادة التموينية ربحاً، بينما الآن فإن تجار هذه المواد أصبحوا كل يوم أو يومين يرفعون الأسعار وهذا غير مقبول.

وأرجع القطان مشكلة ما عانته الأسواق من تخبط بالأسعار في الفترة الأخيرة إلى طمع التجار الذين تعاملوا مع الأمر تبعاً لسعر الدولار، مبيناً أن التعامل بهذه الطريقة غير منطقي، ولا يحق لأحد رفع الأسعار عن السعر الذي تضعه المؤسسات الحكومية التي تعطيه هامشاً للربح، ويجب أن يكون ربح المواد التموينية من ٦ إلى ١٠٪ ولكن درجة الطمع وصلت بالتاجر إلى رفع ربحه إلى ٢٥٪ وأكثر، منوهاً بأن كل البضائع الموجودة في السوق السورية مستوردة بموادها الأولية بسعر مدعوم وتالياً فإن التجار الذين يعلقون شماعة رفع أسعارهم على الاستيراد وعلى الدولار نقول لهم هذا أمر مرفوض.

وأكد القطان ضرورة مشاركة كافة التجار بهذه المبادرة وألا تكون المشاركة فقط حصراً على المواد الأساسية من قِبلهم وإنما أيضاً على كل المواد.

يُذكر أنه كان هناك انضمام كبير من عدد من التجار وأيضاً الأطباء الذين خفضوا أجور العلاج لديهم، وأن وزارة الأوقاف أعلنت أن مجمع العثمان الوقفي الطبي الخيري التابع لها وفي ظل مبادرة (زكاتك خفّض أسعارك) سُيقدم عدداً من الخدمات الطبية والعلاجية، حيث المعاينة في جميع العيادات، وتصوير الإيكو، وجلسة غسيل الكلية، والدواء المتوافر كلها مجانية، والتصوير الشعاعي والطبقي المحوري، والتحاليل المتوافرة في المجمع بسعر التكلفة، وأن هذه المبادرة مستمرة مدة شهر بدءاً من ٢٣ الجاري.