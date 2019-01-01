قانون أمريكي جديد بشأن بيع منتجات التبغ!

السبت, 28 كانون الأول 2019 الساعة 10:59 | منوعات, منوعات

قانون أمريكي جديد بشأن بيع منتجات التبغ!

جهينة نيوز:

أقرت الحكومة الأمريكية يوم أمس الجمعة قانونا جديدا يحظر بيع منتجات ​التبغ​ لأي شخص دون سن الحادية والعشرين عاما بعد إعداده من قبل إدارة الغذاء و​الدواء​ الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على القانون الجديد وذلك لوضع الحد الأدنى لبيع منتجات التبغ كجزء من مشروع قانون الإنفاق الشامل.

وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في بيان الى أنه "من غير القانوني الآن أن يبيع بائع تجزئة أي منتج تبغ - بما في ذلك ​السجائر​ والسيجار و​السجائر الإلكترونية​ - لأي شخص يبلغ عمره أقل من 21 عاما".

وتعد عملية التقييد المتزايدة للعمر على مشتريات التبغ أحد الأحكام العديدة خارج تدابير الإنفاق المرتبطة باتفاقية الإنفاق الأميريكية البالغة 1.4 تريليون ​دولار​.


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