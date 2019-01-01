روسيا تعلن إمكانية توريد المزيد من منظومات "إس-400" لتركيا

السبت, 28 كانون الأول 2019 الساعة 10:46 | سياسة, عالمي

روسيا تعلن إمكانية توريد المزيد من منظومات

جهينة نيوز:

افاد يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي ان تركيا سوف تشتري على الأرجح دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

وقال بوريسوف على شبكة تلفزيون "روسيا 24" امس الجمعة إن روسيا تتوقع أن تتعاقد تركيا على شراء المزيد من منظومات "إس-400"، مشيرا إلى أن قرار تركيا بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية لم يأت هكذا بالصدفة، فمنظومة "إس-400" تتمتع بالمواصفات الفنية التي تمنحها تفوّقًا على مثيلاتها الأجنبية.

وكانت تركيا قد تعاقدت في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارا 2.5 مليار دولار. وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.


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