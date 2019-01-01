مقتل شخص في إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية كولورادو الأمريكية

جهينة نيوز:

قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري اليوم السبت في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان نشرته سبوتنيك "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

ولاحقا قالت الإدارة: "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها "ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث".

من جانبه قال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا أنتوني كاماتشو للصحفيين: لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة حيث أطلق مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.