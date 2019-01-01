وكالة الاناضول التركية: وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس

جهينة نيوز:

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الليبية، نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أن تلك الزيارات ستتم يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.

و في وقت سابق نقلت وكالة الاناضول نبأ استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على طريق المطار و هو ما نفاه لاحقاً الجيش الوطني الليبي.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات الجيش الليبي، قد أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".

وتعهد المشير خليفة "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

و في سياق متصل وصفت مارينا سيريني، نائب وزير الخارجية الإيطالي، الوضع في ليبيا بأنه لا يزال "مقلقا للغاية"، وقالت إن "هناك حاجة ملحة لمنع تدخل الجهات الخارجية الفاعلة، في الأزمة الليبية".

وأشارت في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة، إلى أن ليبيا تمثل لبلادها الملف الدولي الرئيس، وأضافت: "نحن البلد الأكثر اهتماما بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني هناك"

وأوضحت أن "الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالشأن الليبي، تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات ذات الطبيعة العسكرية، والتي لن تدعم الاستقرار هناك".

وبينت سيريني أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا خاصة حول طرابلس، سيكون الليبيون خاصة المدنيون أول ضحاياه.

وكالات