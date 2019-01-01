إدارة المرور: جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة عدا عدة طرق بريف دمشق والسويداء

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة باستثناء عدة طرق سالكة بصعوبة في محافظتي ريف دمشق والسويداء جراء الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق حوش عرب رنكوس المؤدي إلى منطقة التل سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفى محافظة السويداء جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية إلى صلخد وتلك المؤدية إلى ناحية ملح وطريق المشنف ظهر الجبل والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج إضافة إلى طريق المقوس ظهر الجبل سالكة بصعوبة بسبب الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مذكرة بأنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطر