سقوط ثمان قذائف على مستودع للقوات الامريكية في كركوك - التفاصيل

جهينة نيوز:

أكدت خلية الاعلام الامني في العراق اليوم الجمعة سقوط 4 قذائف في معسكر كي-1 الذي يستضيف قوات امريكية في محافظة كركوك العراقية.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، ، إن "عدداً من القذائف سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

و في وقت لاحق كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اضافية تخص سقوط قذائف هاون على معسكر "كي وان" في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد قذائف الهاون التي سقطت داخل معسكر كي وان في كركوك ارتفع إلى ثماني قذائف".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف سقطت على مستودعات تابعة للقوات الأميركية داخل المعسكر".