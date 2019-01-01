الدفاع الروسية تفند خبراً نشره المرصد السوري الذي مقره بريطانيا

جهينة نيوز:

كذبت وزارة الدفاع الروسية تقريرا نشره "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تحدث عن اندلاع اشتباك بالأيدي بين عسكريين روس وأمريكيين شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة تعليقا على الموضوع، إن "التقرير الصادر عن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له وزعم وقوع مشاجرة تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين عسكريين روس وأمريكيين شمال شرق سوريا، ليس إلا خبرا زائفا".

وسبق أن نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي اتهمته وزارة لدفاع الروسية مرارا بنشر تقارير كاذبة، أن الحادث المزعوم حصل، يوم 25 ديسمبر، في بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حيث وصلت إليها مجموعة عسكريين أمريكيين للحصول على معلومات من السكان المحليين.

وأوضح "المرصد" أن أهالي البلدة اتهموا العسكريين الأمريكيين بالخيانة في ظل قرار رئيس بلادهم، دونالد ترامب، سحب قوات الولايات المتحدة من شمال سوريا، ليصل إلى الموقع لاحقا عسكريون روس واندلعت بينهم مشاجرة تحولت إلى اشتباك بالأيدي لكن دون استخدام أي سلاح، بحسب رواية "المرصد".