توعد بمفاجئات قادمة ... الجيش الليبي: إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا "مغامرة غير محسوبة"

جهينة نيوز:

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي، إن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب "الوفاق" والجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريحات لقناة تلفزيونية أن "إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة".

ووجه المحجوب الشكر للشعب التونسي قائلا "نشكر للشعب التونسي وقوفه إلى جانب الشعب الليبي".

وكانت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، قد أعلنت اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة "ليبيا".

وأكد المحجوب أن الجيش الليبي يقترب من قلب العاصمة طرابلس، "ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات".

وتابع أن "قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف"، مشيرا إلى أن "القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة".

ومن جانيه قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.

وبحسب قناة "العربية" السعودية، أوضح المسماري أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي أن "الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس".

وكشف أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".

وذكر أن هناك 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ الـ 4 من أبريل/نيسان الماضي".

وتابع قائلا "لم نخسر مترا واحدا ولم نتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك".