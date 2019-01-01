الرئاسة المصرية: بوتين والسيسي يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

جهينة نيوز:

اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأشاد الرئيس المصري بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

الاهرام