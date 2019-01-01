الاتحاد الدولي للفلك يطلق اسمي (إبلا وأوغاريت) على نجم وكوكب يدور حوله

جهينة نيوز

أطلق الاتحاد الدولي للفلك اسم “إبلا” على النجم “218566 HD” الموجود في كوكبة برج الحوت واسم “أوغاريت” على الكوكب المكتشف حول هذا النجم كإنجاز جديد تسطره الجمعية الفلكية السورية في مجال استكشاف وتسمية الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

ووفق بيان للجمعية الفلكية السورية اليوم فإن الاتحاد الدولي للفلك صدق خلال اجتماعه مؤخرا على تسمية “النجم 218566 HD” الموجود في كوكبة برج الحوت باسم نجم إبلا والكوكب المكتشف حول هذا النجم باسم كوكب أوغاريت ليرتفع اسم إبلا وأوغاريت إلى الفضاء بعد اسم تدمر.

وكان الاتحاد الدولي للفلك أطلق في عام 2015 اسم تدمر على الكوكب الذي يدور حول نجم الراعي بعد فوزه بالتصويت على مئات الاقتراحات لمدن وأسماء شهيرة على مستوى العالم حيث بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها تدمر 631704 أصوات.