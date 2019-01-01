السعودي المتصهين محمد سعود يفاخر باتصال أجراه معه نتنياهو.. والأخير يرى فيه “ليكودياً رائعاً”

جهينة نيوز

في محاولة جديدة لتكريس مفهوم التطبيع مع العدو الاسرائيلي، قام الناشط السعودي المتصهين محمد سعود بنشر فيديو على صفحته على “تويتر”، يظهر فيها الأخير وهو يجري اتصالاً هاتفياً مصوراً مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.

وخلال الاتصال، رحب الناشط السعودي بنتنياهو، قائلاً “نحبك كثيراً”، متمنياً له الفوز في انتخابات حزب الليكود، زاعماً أن ذلك “يجلب السلام للشرق الأوسط”، ليرد نتنياهو ممازحاً محمد “من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً”! وعلّق محمد سعود على مقطع الفيديو، قائلاً “اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، يا للحماسة، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل”، بحسب الناشط المتصهين.

وبحسب موقع “بي بي سي”، فإن سعود “لا يخفي تواصله مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة أولئك الذين لديهم حضور بارز على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على مشاركة تدويناتهم ومنشوراتهم على صفحته الخاصة”. وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن مدوناً سعودياً يزور القدس المحتلة ضمن وفد مكون من ستة زائرين من الدول العربية وصلوا إلى الأراضي المحتلة بدعوة من وزارة الخارجية.

موقع المنار