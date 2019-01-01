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داعية خليجي على قناة أبوظبي يعترف بحكمة وقيادة الرئيس الأسد والجيش السوري
الجمعة, 27 كانون الأول 2019 الساعة 17:13 |
سياسة
,
عربي
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جهينة نيوز
داعية خليجي على قناة أبوظبي يعترف بحكمة وقيادة الرئيس الأسد والجيش السوري
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