داعية خليجي على قناة أبوظبي يعترف بحكمة وقيادة الرئيس الأسد والجيش السوري

الجمعة, 27 كانون الأول 2019 الساعة 17:13 | سياسة, عربي

جهينة نيوز

داعية خليجي على قناة أبوظبي يعترف بحكمة وقيادة الرئيس الأسد والجيش السوري


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