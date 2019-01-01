بروجردي:استراتيجية إيران وروسيا والصين هدفها إحلال الأمن بالمنطقة

جهينة نيوز:

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن استراتيجية إيران وروسيا والصين هي تحقيق السلام وإحلال الأمن في المنطقة.

وقال بروجردي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية للأنباء “إن استراتيجية إيران وروسيا والصين سلمية وهدفها إحلال الأمن المستدام” مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة في المنطقة من خلال التعاون العملي بين سورية وإيران وروسيا والعراق حيث تم تأسيس غرفة عمليات مشتركة في كل من دمشق وبغداد.

وأضاف بروجردي إن “المناورات المشتركة في شمال المحيط الهندي أثبتت أن مرحلة انفراد أميركا بالمنطقة قد انتهت وقد دخلت قوى مهمة فعلياً مثل إيران والصين وروسيا مرحلة جديدة من أجل الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة”.

وأوضح أنه “طوال العقود القليلة الماضية كان الأميركيون يقوضون عملياً الأمن الإقليمي ويسببون الأزمات في المنطقة لذلك فإن إقامة هذه المناورات مهمة وضرورية”.

وانطلقت تدريبات بحرية إيرانية روسية صينية مشتركة في وقت سابق من اليوم في المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.