الميليشيات المدعومة من تركيا بريف الرقة تفاوض "قسد" للهروب نحو إدلب

جهينة نيوز:

قال "المرصد المعارض"، إنَّ مسلَّحين من فصائل "الجيش الحر" المدعوم تركياً حاولوا الهرب من مناطق العمليات في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وبحسب "المرصد "، أنَّهم عرضوا على مجموعة "قسد" الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة وجميع الأسلحة التي بحوزتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ليهربوا منها إلى مدينة جرابلس بذات الريف ثم إلى إدلب.

ولفت "المرصد" إلى أنَّه بحسب مصادر وصفها بـ "الموثوقة" فإن "قسد" وافقت على العرض وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج، إلا أن القوات الروسية رفضت تماما السماح بذلك.

وأشارت المصادرإلى أنَّ عدد كبير من مسلَّحي تلك الفصائل المسلحة يصلون إلى المنطقة بشكل مستمر من أجل الهروب إلى إدلب.