واتس آب قد تتخلى عن ميزتها الجديدة

جهينة نيوز

منذ فترة ظهرت عدد من التقارير تشير إلى أن شركة واتس اب ستطلق ميزة جديدة ستمكن المتسخدمين من إرسائل رسائل ذاتية التدمير على منصتها، أي أنها تحذف بعد فترة معينة، لكن يبدو أن واتس اب في طريقها للتخلي عن هذه الميزة.

و كانت الكثير من التقارير أشارت إلى أن واتس آب قد بدأت فعﻻ باختبار ميزة الرسائل القابلة للتدمير الذاتي و التي تحمل إسم Disapering Messages حيث تمكن المستخدم من تحديد المدة التي يريد بعدها أن تصبح رسالته غير قابلة للقراءة و يتم حذفها.

لكن من الواضح أن واتس آب تخلت عن هذه الميزة حيث تشير الأخبار إلى أن إسمها تم تغيره إلى Delete Messages و أنها أصبحت موجهة فقط بالنسبة لمحادثات المجموعات كأداة لتنظيفها من الرسائل المتكدسة و هو ما يعني أن آلية عملها قد تغيرت.