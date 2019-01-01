الفلبين تحظر دخول مسؤولين أمريكيين إلى أراضيها

جهينة نيوز

صرح المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، أن الفلبين حظرت على اثنين من مسؤولي الولايات المتحدة من زيارة البلاد وسوف تفرض قيودًا أكثر صرامة على دخول المواطنين الأمريكيين إذا فرضت واشنطن عقوبات على اعتقال أحد كبار منتقدي الحكومة.

وسوف يفرض الرئيس رودريغو دوترتي، على المواطنين الأميركيين الحصول على تأشيرات في حال حرمان أي مسؤول فلبيني مشارك في سجن السناتور ليلى دي ليما من دخول الولايات المتحدة، كما طلب السناتور الأمريكي ريتشارد دوربين وباتريك ليهي.

وتأتي خطوة دوترتي، بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على ميزانية عام 2020 تتضمن بندًا قدمه أعضاء مجلس الشيوخ ضد أي شخص متورط في احتجاز دي ليما، الذي اتُهم بارتكاب جرائم مخدرات في أوائل عام 2017 بعد أن قادت تحقيقًا في عمليات القتل الجماعي خلال مكافحة دوترتي سيئة السمعة لمكافحة المخدرات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو اليوم الجمعة، "لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلوا التدخل في عملياتنا كدولة ذات سيادة".

وأظهرت بيانات حكومية أن الفلبين تمنح حق الدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا لـ 792.000 أمريكيًا، الذين زارهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. ويشكل المواطنون الأمريكيون حوالي 13٪ من إجمالي الوافدين الأجانب.

ولم ترد السفارة الأمريكية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

ولا يخفى دوترتيه ازدراءه للولايات المتحدة وما يعتبره نفاقًا وتدخلًا، رغم أنه يعترف بأن معظم الفلبينيين وجيشه يحظى باحترام كبير للحاكم الاستعماري السابق لبلدهم.

والولايات المتحدة هي أكبر حليف للدفاع في الفلبين ومصدرها الرئيسي للنفوذ الغربي. الملايين من الفلبينيين لديهم أقارب من مواطني الولايات المتحدة.

ويوم الأربعاء، عبرت دي ليما، وزيرة العدل في إدارة سابقة، عن ما وصفته بالامتنان الساحق للكونجرس الأمريكي لمساعدتها. وقد فازت بالعديد من الجوائز من جماعات حقوق الإنسان.

ولقد تحدثت باستمرار ضد دوترت وتدعو إلى إجراء تحقيق دولي في ما يسمى بحربه على المخدرات، والتي قتل فيها الآلاف من الناس.

وقالت الشرطة، إن القتلى كانوا من تجار المخدرات الذين قاوموا الاعتقال، ولكن الناشطين يعتقدون أن العديد من عمليات القتل كانت جرائم قتل