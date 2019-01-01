العثور على مسجلين كانا على متن الطائرة المتحطمة في كازاخستان

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الكازاخستانية العثور على مسجلين كانا على متن الطائرة المتحطمة بالقرب من مدينة ألماتي جنوبي كازاخستان.

وصرح نائب رئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار للصحفيين بأنه تم العثور على مسجلات في موقع تحطم الطائرة بالقرب من ألماتي.

وأضاف سكليار "إن قائد الطائرة قد توفي في حادث تحطم الطائرة، وأصيب مساعد الطيار بجروح خطيرة، وهو الآن في المستشفى".

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان اليوم الجمعة، عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وكانت السلطات في مدينة "ألماتي" قد أعلنت مقتل 14 شخصا وإصابة 35 آخرين نتيجة تحطم الطائرة، صباح اليوم الجمعة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان.