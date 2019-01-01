هبوط اضطراري لطائرة عراقية جنوبي روسيا

جهينة نيوز:

نفذت طائرة ركاب مدنية عراقية هبوطًا اضطراريا، اليوم الجمعة، في مدينة روستوف جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأعلن مطار روستوف جنوبي روسيا عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة الطيران العراقية في المطار، وهي في طريقها من بغداد إلى مينسك، لأسباب تقنية.

وقال الناطق باسم المطار: إن "طائرة تابعة لشركة "إيراك إيرويز"، كانت تقوم برحلة من بغداد الى مينسك، هبطت بشكل اضطراري في مطار روستوف على الدون"، مشيرا الى أن الهبوط "لأسباب تقنية".

وأضاف المسؤول، بأن عملية الهبوط تمت بنجاح في تمام الساعة 11.15 بتوقيت موسكو، ومن دون حدوث أي إصابات.