اعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس أمام حركة الملاحة البحرية ولا خسائر أو أضرار جراء العاصفة

جهينة نيوز

أعادت مديرية الموانئ البحرية اليوم فتح جميع الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة بعد تحسن الحالة الجوية.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لسانا أنه تم فتح ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس أمام حركة الملاحة البحرية إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بعد انخفاض شدة الرياح وموج البحر.

وأوضح مخلوف أنه لم يسجل أي خسائر أو أضرار جراء العاصفة التي مرت خلال الأيام الماضية وأدت إلى إغلاق الموانئ بوجه الملاحة البحرية.

وتم يوم الثلاثاء الماضي إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي وصلت إلى 90 كم /سا.