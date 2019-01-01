ليفربول يسحق ليستر سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الجمعة, 27 كانون الأول 2019 الساعة 10:53 | رياضة, كرة القدم

ليفربول يسحق ليستر سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز

ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه ليستر سيتي (4-0)، في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما امس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الهدفين الأول والثالث "للريدز"، في الدقيقتين (31 و74)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، جيمس ميلنر، وترينت ألكسندر آرنولد، في الدقيقتين (71 من ضربة جزاء، و78) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ووكرز"، في مدينة ليستر سيتي.

وعزز ليفربول تربعه على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 52 نقطة حصدها من 18 مباراة، موسعا الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين وصيفه فريق ليستر سيتي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا