تحطم طائرة ركاب على متنها 100 شخص في كازاخستان ومقتل 14 شخصا حتى الان!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، صباح اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.

ووفقا للوزارة فقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بالتوقيت المحلي ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين.

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.

وقال مطار "ألماتي" في بيان: "كان على متن الطائرة 95 راكبا، 5 وأفراد الطاقم"، مشيرا إلى أنه "سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث".

من جانبها، أفادت بيانات أولية للقنصلية العامة الروسية في كازاخستان بأنه "لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت في ألما آتا مواطنون من روسيا".

وأوضحت شبكة "كازافورم" المحلية في كازاخستان، أن الطائرة خفضت ارتفاعها بشكل كبير قرب قرية "كيزيل تو" في ألماتي، واصطدمت بأحد المباني هناك، مشيرةً إلى تواجد مكثف لقوات الإسعاف والمطافئ في مكان الحطام.

وأعلنت السلطات في مدينة "ألماتي" مقتل 14 شخصا وإصابة 35 آخرين نتيجة تحطم الطائرة، صباح اليوم الجمعة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان قد أعلن اليوم الجمعة، عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وكان مطار "ألماتي"، اشار إلى أنه سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث بالتفصيل.