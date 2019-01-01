اليمن: السلطات الإماراتية تحول أحد سفنها إلى سجن عائم للصيادين اليمنيين

جهينة نيوز:

عمدت السلطات الإماراتية إلى تحويل أحد سفنها كسجن عائم للصيادين اليمنيين.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني محمد الزبيري في اتصال له مع قناة المسيرة الفضائية ” سفينة إماراتية تستخدم كسجن عائم في البحر لاحتجاز الصيادين، وقدمنا أكثر من شكوى للمنظمات الدولية.. مضيفا” شكلنا لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والثروة السمكية وخفر السواحل لمتابعة ملف احتجاز الصيادين”.

وقبل أيام أكد مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية المهندس ” محمد عباس الفقيه أن بوارج العدوان أقدت على رمي موادا كيميائية في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.. مشيرا إلى أن الوزارة تلقت نحو 12 بلاغا من الصيادين عن قيام سفن أجنبية تحت نظر وإشراف بوارج العدوان برمي ملوثات كيميائية في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر..”