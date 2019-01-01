بكين: المناورات الصينية الايرانية الروسية المشتركة رسالة الى اميركا

جهينة نيوز:

كتبت صحيفة رسمية صينية تحليلا حول المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة قالت فيه ان هذه المناورة رسالة الى الاميركيين تقضي بان الحوار في اطار الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد امام اميركا لتسوية الازمة مع ايران وليس اللجوء الى الخيار العسكري.

وكتبت صحيفة كلوبال تايمز الحكومية في الصين اليوم الخميس في مقال لها وصفت فيها المناورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين في مياه المنطقة بانها رسالة الى اميركا.

واضافت هذه الصحيفة التي تعكس مواقف الحزب الحاكم في الصين ان هذه المناورات التي تستغرق اربعة ايام انطلاقا من يوم غد الجمعة وتجري في بحر عمان ترفع من قدرات الصين للرد على التحديات الامنية في المحيطات البعيدة وتدعم الاستقرار في الخليج الفارسي في ظل تصاعد التوتر فيه.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الخميس في إفادة صحفية شهرية إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات التي تستمر حتى يوم الاثنين وتهدف إلى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث.

وأوضح أن المناورات "تبادل عسكري طبيعي" بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتتفق مع القانون والممارسات الدولية، مضيفا "ليست مرتبطة بالضرورة بالوضع في المنطقة"، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وكان يمكن أن ينظر لهذه المناورات في سياقاتها كتدريبات اعتيادية بين بكين وموسكو وطهران ضمن تعزيز قدراتها العسكرية، لكنها تأتي في وضع متقلب ومشحون مع الولايات المتحدة.

ويرجح أن المناورات البحرية الضخمة بين القوى الثلاث أقرب لاستعراض للقوة ورسائل موجهة للخصم الأميركي الذي صعّد لهجته ضد الصين وروسيا وإيران على وقع خلافات حادة على أكثر من ملف من ضمنها وضع حقوق الإنسان في الدول الثلاث والملف السوري وملفات أمنية.

فارس