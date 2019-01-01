التنظيمات الإرهابية تعتدي بصاروخ على أطراف مدينة القرداحة باللاذقية

جهينة نيوز:

وقعت أضرار مادية كبيرة في أحد المنازل على أطراف مدينة القرداحة باللاذقية نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بصاروخ على المدينة.

و اطلق إرهابيين يتحصنون في ثغور عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية صاروخاً باتجاه الريف الجنوبي الشرقي لمدينة اللاذقية سقط عند أطراف مدينة القرداحة ما تسبب بدمار كبير في منزل دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي الـ 23 من الشهر الجاري تصدت مضادات الجيش لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة بالتزامن مع سقوط صاروخين أطلقهما الإرهابيون من مناطق انتشارهم بريف اللاذقية الشمالي أيضاً بريف مدينة جبلة دون وقوع أي خسائر.

وتنتشر بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية وفي أقصى شمال المحافظة أيضاً تنظيمات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” وغيرهما وتعتدي على المناطق الآمنة في المحافظتين بالقذائف والطائرات المسيرة المذخرة بالقنابل ما يتسبب بارتقاء شهداء وإصابة مدنيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.