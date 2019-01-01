أبراج الجمعة 26 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود 26/ 12: يمتلك حس فني وأدبي، طباعه حادة، قاسي بعض الشيء، لا يحب التعاون، يتدخل بالصغيرة والكبيرة، حساس ويقدر المواقف بدقة، عنده رغبة بالإصلاح، ناقد ذاتي، أخبار جيدة حاول استغلالها، تعامل عقاري، احتمال بعض العراقيل، من اقرب الناس، سفر سياحة وتنقلات، أعمال تتعلق بمجال مهني، حظ سعيد

الحمل: تتمالك أعصابك، تغضب من أشياء لا تهمك، حاول أن تركز على انجازاتك، الأيام القادمة فيها انقلاب بأمور، تحصل على نتيجة، نهارك فيه تضارب، تغير عملك مرة او مرتين في اليوم لذلك انتبه لسمعتك

الثور: نهار يحمل لك بعض الحواجز، وتفكر بجدية بخوض نقاش لتقنع من حولك وتقنعهم، لان تواصلك مع الآخرين يدعم خطواتك، نهار يحمل لك اتصالات من بعيد، تقبل أفكار المحيطين، انتبه للطرقات

الجوزاء: انشغال بالحسابات المالية، كسب وسداد أموال، حاول أن تعطي لبعض المواقف أهمية، تجد تحقيق أمنية على صعيد العمل أجواء هادئة، انتبه على من حولك، الأمور بالنسبة لك مالية أو مال دفين تحصل عليه

السرطان: أعصابك متينة، الأجواء حولك ضاغطة، كن دبلوماسي ولا تعاند الرأي ولا تضيع انجازاتك بخطأ صغير وخاصة على صعيد شركاء، أنظارك ركزها على المشاريع المالية، قدم اعتذاراتك وانتبه لنفسك

الأسد: يتراكم عليك العمل اليوم، فوضى حاول أن تقوم بأعمالك، نظم امورك ولا تطلق حكمك بسرعة، موجة من النشاط، انتبه لوقتك وغذاءك وخذ قسطا من الراحة

العذراء: الحظ لجانبك، لا تهمل وجود الأحبة على العكس، قد تشعر بضغط ذهني، حاول أن تجبر نفسك لان الطاقة تنتقل من راسك إلى قلبك، لا تنسى اذا زرعت حبة تصبح آلافا بعد حين، ساعد الآخرين، خبر يخص الأولاد

الميزان: الأجواء فيها إزعاج، احتمال ملل سببه أزمة عابرة، تجد مساعدات، الأيام القادمة مهمة ونافعة شرط ألا تهمل عملك اليوم، انتبه لعائلتك وأولادك، تصليحات وأعطال وأمور أخرى

العقرب:: نهار لا يخلو من أجواء اجتماعية، استقبالات وزيارات وسفرة قصيرة، علاقات بالآخرين خاصة على صعيد أخوة او جيران تزداد إشراق، يكثر عملك، تكون محور الحركة وفعال، تسعى لجو اليوم لان مناخك وأرضيتك تنهض من جديد وتصنع دروسك الخاصة لان اليوم جيد لك

القوس: تكثر حساباتك والمتاعب المالية، مدفوعات لازمة، احتمال تعاني من نقص، سيولة وتفتح صفحات جديدة بمكان ثاني، تنطلق لعوالم جديدة، تسمع أخبار جديدة، تنفرج همومك، مكسب وهدية وأشياء ضائعة تجدها اليوم

الجدي: القمر ببرجك، بإمكانك المبادرة بخطوة جديدة، لا تنسى أنك تحت الأضواء، لا تخف من المجهول تدفع وتعزز خفايا خاصة بك، ينشغل بالك وكن قوي بردة فعلك لان القمر ببرجك من الامس

الدلو: تشعر بضرورة الفضفضة والدخول بعالم النسيان، تبوح باسرارك لصديق لكن انتبه جيدا قبل ان تفعل اي شيء اليوم، لا تضيع فرص النجاح بتسرعك

الحوت: يدعمك المحبون ويعملون على ازالة العقبات من طريقك، قادرين على مساعدتك، الوقت ملائم لتأخذ قرار، عزيمة غداء او عشاء او عزيمة من شخص لم تره منذ فترة