اتحاد الشغل يدعو للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم

جهينة نيوز:

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل (العمال) في تونس، اليوم الخميس، بيانا، ندد فيه بالتدخلات الأجنبية في ليبيا، محذرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها.

وقال الاتحاد في بيان، إن "ليبيا تعيش منذ ما يزيد عن 7 سنوات على وقع حرب أهلية يتقاتل فيها الإخوة وترتع فيها الميليشيات والدواعش وأمراء الحرب".

وأضاف أن "مخابرات عديد الدول تخطط لحرب بالوكالة للاستفراد بالسيطرة على مقدرات الشعب الليبي وثرواته وخاصة منها النفطية والغاز".

وشدد الاتحاد على أن "السياسة الخارجية التونسية يجب أن تكون فيها مصلحة البلاد المحل الأرفع، مع احترام حق الأخوة والجيرة ورفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها".

وأوضح أن دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب التي وصفها بـ "القذرة"، داعيا إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.

وطالب السلطات التونسية برفع حالة اليقظة والحذر، "للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم".

كما دان في بيانه الحرب في ليبيا "التي خلفت الدمار والتقتيل والخراب"، منددا بـ "التدخلات الأجنبية".