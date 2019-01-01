مقتل 11 اسرائيلي و اصابة 100 آخرين بإنفلونزا يعتقد انها انفلونزا الخنازير

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي فيروس الإنفلونزا في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 قتيلا خلال 1.5 شهر، فيما لا يزال نحو 100 مريض في وضع خطير.

وأدت هذه التطورات إلى الارتفاع الحاد في الطلب على التلقيح ضد الإنفلونزا بحسب ما ذكرت وسائل اعلام العدو.

وبين الأسباب المحتملة لحصيلة الوفيات المرتفعة هذا العام، أن هؤلاء الضحايا ربما أصيبوا بسلالة الإنفلونزا H1N1 المعروفة بإنفلونزا الخنازير، علاوة على انخفاظ معدل المواطنين الملقحين.

يذكر أن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن قبل أيام أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير في البلاد وصل إلى 6 أشخاص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 266 مصابا.