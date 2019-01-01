الرئاسة التونسية بخصوص ليبيا: : لن نقبل بأن نكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق

جهينة نيوز:

أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، بيانا، ردت فيه على التصريحات الأخيرة بشأن تحالف في ليبيا ضج الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد زيارة رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إلى تونس و التي زعم اثرها إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة فايز السراج في طرابلس.

وقالت الرئاسة في بيان: "تؤكد رئاسة الجمهورية أن تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

وأفادت بأن "التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم الأربعاء والتي تلت زيارة أردوغان، إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، أو أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".

وشددت على أن "أي موقف لا يلزم إلا من صرح به وحدهُ".

وأشارت الرئاسة في البيان إلى أن "قيس سعيد حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها"، مبينة أنه "أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".

وأكدت أن "من يريد التشويه والكذب يجب أن يعلم أنه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".

وفي وقت سابق قال اردوغان في وقت سابق أنه سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان حين يستأنف جلساته الشهر المقبل بشأن إرسال القوات إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة فايز السراج في طرابلس.

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، زعم أن سقوط العاصمة طرابلس في قبضة الجيش العربي الليبي، يعني سقوط تونس والجزائر، مشيرا إلى أنهم لديهم حلف مع تونس والجزائر وتركيا يخدم شعوبنا ويدعم استقرار منطقة شمال أفريقيا لأنها مستهدفة، والتحالف يحقق المنفعة لبلداننا ولا يمثل تهديدا لبلدان أخرى، بحسب قوله.

و في وقت سابق ذكرت مسؤولة الإعلام في الرئاسة التونسية أن تونس متمسكة بالحياد بما يتعلق بالشأن الليبي ولن تكون ضمن أي محور, مشيرة إلى إن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن قيس سعيد لم يتفق مع أردوغان على دعم “السراج”، لافتة إلى أن ما جرى تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال الجوي أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم السراج، غير دقيق.