لأول مرة ... مشاهد لسيد المقاومة من حياته اليومية في الضاحية الجنوبية و مواقع أخرى

الخميس, 26 كانون الأول 2019 الساعة 17:15 | سياسة, عربي

لأول مرة ... مشاهد لسيد المقاومة من حياته اليومية في الضاحية الجنوبية و مواقع أخرى

جهينة نيوز:

في عمل اعلامي هو الاول من نوعه متعلق بسيد المقاومة الامين العام لحزب الله ستنشر قناة المنار اليوم، ضمن برنامج “بانوراما اليوم”، مشاهد حصرية واستثنائية حديثة لسماحة السيد حسن نصرالله، تُعرض ضمن أنشودة “يا أطيب الناس”، التي ستطلق في كليب خاص خلال الحلقة بمشاركة فريق العمل المنتج و ذلك بحسب ما أعلنت المنار.

المشاهد تظهر السيد نصر الله متجولا بسيارة في شوارع الضاحية الرئيسية وبين اهلها فضلاً عن بعض المشاهد الاخرى بما يؤكد للعدو والصديق طبيعة ممارسته لجزء من نشاطه الحياتي رغم التهديدات الامنية ومزاعم العدو.

وأنشودة يا أطيب الناس ومدتها خمس دقائق، من كلمات جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله، وأداء وألحان محمد العطار..

يُشار إلى أن برنامج بانوراما اليوم يطل عبر شاشة المنار عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم (بتوقيت بيروت) ويخصص ملفه الثاني عند الساعة التاسعة والنصف للحديث عن العمل وعرض الكليب كاملاً.


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