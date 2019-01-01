تونس تنفي الانضمام لتحالف ضد ليبيا : تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد

جهينة نيوز:

ذكرت مسؤولة الإعلام في الرئاسة التونسية أن تونس متمسكة بالحياد بما يتعلق بالشأن الليبي ولن تكون ضمن أي محور, مشيرة إلى إن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن قيس سعيد لم يتفق مع أردوغان على دعم “السراج”، لافتة إلى أن ما جرى تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال الجوي أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم السراج، غير دقيق..

وقالت الرئاسة التونسية، على لسان المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر، اليوم الخميس، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، معبرة عن استهجان الرئاسة التونسية من التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا.

ونفت رشيدة النيفر في تصريح لـ”الصباح نيوز”، ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة “الوفاق”، الذي قال خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: “إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس”، متعجبة من تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي.

ولفتت إلى أن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، متابعة: “ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء”.

وأضافت، أن الدعم السياسي لحكومة السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، على حد قولها، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.

وأشارت النيفر، إلى إن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن قيس سعيد لم يتفق مع أردوغان على دعم “السراج”، لافتة إلى أن ما جرى تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال الجوي أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم السراج، غير دقيق.

وقال اردوغان في وقت سابق أنه سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان حين يستأنف جلساته الشهر المقبل بشأن إرسال القوات إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة فايز السراج في طرابلس.

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق التي يقودها السراج، فتحي باشاغا، زعم أن سقوط العاصمة طرابلس في قبضة الجيش العربي الليبي، يعني سقوط تونس والجزائر، مشيرا إلى أنهم لديهم حلف مع تونس والجزائر وتركيا يخدم شعوبنا ويدعم استقرار منطقة شمال أفريقيا لأنها مستهدفة، والتحالف يحقق المنفعة لبلداننا ولا يمثل تهديدا لبلدان أخرى، بحسب قوله.