انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة وثلوج على هذه الارتفاعات

جهينة نيوز:

مع دخول الكتلة الهوائية البادرة للمنطقة يطرأ انخفاض متعاقب وملموس على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بالتزامن مع هطلات مطرية غزيرة في معظم المحافظات سجل اعلاها في مدينة طرطوس 117 مم وفي الحرمون بريف دمشق 107 وفي حضر بالقنيطرة 103 و100 مم في وادي العيون بحماة كما هطلت ثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1400 مم.

حالة الطقس اليوم:-

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة في المنطقة الجنوبية والساحلية كما يتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل إلى 1200 متر خلال ساعات المساء والليل وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها من 3 إلى 5 درجات مئوية.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة في المناطق الشمالية والجزيرة والبحر عالي ارتفاع الموج.

يوم غد:-

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات خلال ساعات النهار وتضعف الفعالية الجوية تدريجيا حتى ساعات الليل لتتجدد الفعالية الجوية بعد غد السبت وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع أمطار مصحوبة بالرعد أحيانا فوق تلك المناطق لتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق.

وحذرت المديرية من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات خلال الساعات القادمة ومن سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تتجاوز سرعتها 75 كيلومترا في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية.

نسبة هطول الامطار:-

وبلغت كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق وريفها … في الحرمون 107 مم و50 مم في ساحة الحجاز ومدينة دوما .. وفي قاسيون بلغت 47 مم و42 في قطنا وفي المزة والتل 40 مم و38 مم في الكسوة ودوار المطار وسرغايا.

وفي محافظة السويداء بلغت كمية الهطلات المطرية في الصورة الصغيرة 35 مم وفي شهبا 5ر15 مم وفي الصنمين بمحافظة درعا بلغت كمية الهطل 68 مم وفي نوى 66 مم وفي ازرع 50 مم.

وفي محافظة القنيطرة بلغت كمية الأمطار في حضر 103 مم والقنيطرة المدينة 82 مم ونبع الصخر 50 مم.

وفي محافظة حمص بلغت كمية الهطل في مرمريتا 60 مم وقلعة الحصن 54 مم والعريضة 52 مم والنصرة وشين 50 مم.

وفي محافظة حماة وصلت إلى 100 مم في وادي العيون و93 مم في مصياف المدينة و87 مم في الرصافة وعين الحلاقيم 82 مم وربعو 63 مم و62 مم في شطحة بمنطقة الغاب و42 مم في عين الكروم و41 مم في الكريم.

وسجلت كميات الهطل في محافظة طرطوس 117 مم و96 مم في القدموس وفي بانياس بلغت 95 مم و77 مم في الدريكيش و75 مم في الشيخ بدر و74 مم في حمام واصل وفي مشتى الحلو بلغت 47 مم وصافيتا 42 مم.

وفي محافظة اللاذقية وصلت إلى 3ر46 مم بالمدينة وفي وادي قنديل 82 مم و80 مم في القطيلبية والمزيرعة 75 مم والحفة 50 مم والقرداحة 54 مم ومطار الباسل 3ر42 مم.

وفي محافظة حلب بلغت كمية الأمطار الهاطلة في اعزاز 27 مم وفي حلب المدينة 25 مم وحلب المطار 22 مم