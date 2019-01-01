تجدد الاعتصامات الاحتجاجية في عدة مناطق لبنانية

جهينة نيوز:

تجددت الاعتصامات الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “إن المحتجين نفذوا اعتصاماً أمام جمعية المصارف في بيروت وأمام عدد من المصارف فيها كما نفد عشرات منهم اعتصاماً أمام مصرف لبنان في طرابلس شمال لبنان وفي الهرمل وأطلقوا الهتافات المنددة بالفساد في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي أمام المصارف وفي محيطها”.

وأقفل عدد من المحتجين مقر شركة كهرباء لبنان ومركز التنظيم المدني في حلبا.

وكان المحتجون نظموا أمس اعتصامات أمام مصرف لبنان في صيدا وبيروت.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات احتجاجية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.