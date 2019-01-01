عطل فني يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درعا

جهينة نيوز

أدى عطل فني طارئ على خط 66 كيلو فولط المغذي لمحطة كهرباء درعا الرئيسية إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مدينة درعا.

وقال مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس غسان الزامل في تصريح لسانا إن انقطاع التيار الكهربائي سببه تعطل الخط 66 كيلو فولط المغذي للمدينة نتيجة الاستجرار الزائد للكهرباء بسبب الأحوال الجوية السائدة بالمحافظة لافتا إلى أن الورشات تعمل على إصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

ولفت الزامل إلى وجود أعطال بسيطة في عدة مناطق من المحافظة تقوم ورشات الصيانة والطوارئ بمعالجتها على الفور.