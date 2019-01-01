لبنان.. تسجيل صوتي لنواف سلام ينعت فيه سعد الحريري!

جهينة نيوز

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي نسب للقاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق للبنان لدى الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام يشرح فيه الوضع السياسي في لبنان من وجهة نظره.

وفي التسجيل الصوتي قال سلام أن الرئيس سعد الحريري “هبيلة وحمار وراسو بالنسوان”.

وجاء في حرفية التسجيل "من يعرف سعد الحريري ويتكلم معه يعرف انه سطحي ولا يملك العلم والمنطق ولا يفهم بالتاريخ والجغرافية.. حتى ان والده رفيق الحريري وصفه بالحمار".

وأضاف أن السعودية وضعت عائلة الرئيس سعد الحريري تحت الإقامة الجبرية للضغط عليه لتقديم إستقالته.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلف الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتاً في الاستشارات النيابية.

وكانت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس عون في قصر بعبدا انتهت في 19 الشهر الجاري وحاز دياب 69 صوتا في مقابل 13 صوتا لنواف سلام وصوت واحد لحليمة قعقور.