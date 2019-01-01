تكريم حسن حسني في مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمصر

جهينة نيوز:

كرّمت نقابة المهن التمثيلية خلال الدورة الرابعة لمهرجانها، برئاسة الفنان أشرف زكي، النجم الكبير حسن حسني وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة بالقاهرة.

ووسط حفاوة شديدة من الفنانين الذين وجدوا للمشاركة في هذه اللحظة، صعد كل الفنانين الحاضرين خشبة المسرح لتكريم الفنان الكبير الذي وجه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكي على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنان بالتقدير لما قدمه من أعمال خلال مشواره الفني.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل تكريم حسن حسني وعلى رأسهم محمد سعد، محمد هنيدي، صلاح عبدالله، سوزان نجم الدين، وإيهاب فهمي، محسن منصور، المخرج عمرو عابدين، عمرو عبدالعزيز، عزوز عادل، سليمان عيد، منة بدر تيسير، حسن عبدالفتاح، يسرا المسعودي، يسرا وجيه، مارتينا عادل، المخرج مصطفى فكري، محمد الصاوي، مصطفى منصور، حسام الجندي وزوجته منال الحمروشي، فاطمة الكاشف