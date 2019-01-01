أردوغان يبلغ أوروبا انه لم يعد بإمكان بلاده استيعاب موجة جديدة من اللاجئين

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أوروبا أنه لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين، مضيفا: "يجب تحقيق التهدئة في إدلب".

وتابع: "بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية السورية".

وزعم إن "عمليات الجيش السوري في إدلب لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنا" مضيفا انه "فر قرابة 100 ألف شخص من تلك العمليات باتجاه حدودنا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في وقت سابق، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وأكد الجيش السوري إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.

وشدد الجيش على أن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا، وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه".