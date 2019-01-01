مايك تايسون يرشو حارس حديقة حيوانات فهل استجاب لطلبه الغريب؟

جهينة نيوز

من المعروف أنّ مايك تايسون واجه عدداً من الأشخاص "الشرسين" داخل الحلبة خلال مسيرته المهنيّة في رياضة الملاكمة.

ووفقاً لموقع "ميرور" البريطاني، أراد بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل أن يصارع "غوريلا سيلفرباك" في حديقة حيونات.

فعرض مايك "الحديدي" على حارس الحديقة مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني في أواخر الثمانينيات لفتح بوابة الغوريلا له ولزوجته السابقة روبن غيفنز حتّى يدخل لمواجهته، لكنّ الموظف رفض الرشوة.

ويُذكر أنّ تايسون هو من محبّي الحيوانات، إذ كان يعتني بحيوانات أليفة منذ صغره، بما فيها الحمام ولاحقاً النمور في بداية حياته المهنيّة.

والمدهش في الأمر أنّ تايسون حصل على لقب بطل العالم الأصغر للملاكمة في الوزن الثقيل عام 1986، أي عندما كان في الـ 20 من عمره، كما أنّه اشتهر على أنّه أحد المقاتلين الأكثر احترافاً في هذه الرياضة