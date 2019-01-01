طفل نيوزيلندي ينتهك سياسة مطار جوهانسبرغ.. فماذا فعل؟

جهينة نيوز:

أُجبر طفل نيوزيلندي على خلع واستبدال قميصه قبل استقلال طائرة، لأن الثعبان المطبوع على قميصه قد يسبب القلق والخوف لركاب الرحلة.

وكان الطفل ستيفي لوكاس (10 سنوات)، عائداً من زيارة أجداده في جنوب أفريقيا إلى وطنه نيوزيلندا، حينما أوقفه رجال الأمن بحجة أن قميصه ينتهك سياسة مطار جوهانسبرغ.

وأكد والدا الطفل ستيف ومارغا اللذان كانا مسافرين معه على الرحلة ذاتها أخيراً، أن رجال الأمن طلبا من ابنهما خلع قميصه واستبداله بآخر، لأن الألعاب أو الملابس المطبوع عليها ثعابين ممنوعة من الصعود إلى الطائرة، كونها تسبب حالة من عدم الارتياح بين الركاب.

ويبدو أن الأبوين امتثلا لهذا الأمر، حيث أمرا طفلهما، في حل وسط، بخلع القميص، وارتدائه بشكل مقلوب، بحيث لا يظهر الثعبان، حتى يستطيعوا استقلال الطائرة، بحسب "ذا دايلي مايل" البريطانية.

وأوضح بيان من مطار جوهانسبرغ أن رجال الأمن لهم الحق في تحديد ومنع ما يمكن أن يسبب أذى للركاب على متن الطائرة، بما في ذلك ما يجعلهم قلقين وخائفين وغير مرتاحين أثناء الرحلة.