مقتل مغني الراب بفللي في كندا

جهينة نيوز:

أكدت الشرطة الكندية أن مغني الراب بفللي قُتل إثر إصابته برصاصات قاتلة عشية عيد الميلاد في أوشاوا بتورنتو.

وقتل بفللي، واسمه الحقيقي جاهكوار ستيوارت (24 عاماً)، الثلاثاء، حيث عُثر عليه غارقاً في دمائه نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، في الثالثة صباحاً، في شمال أوشاوا.

وبحسب شرطة دورهام، المسؤولة عن القضية، فإن الوفاة أعلنت في مكان الحادث، ولم تتم أي اعتقالات في إطار الحادثة، كما أن التحقيق مستمر وجارٍ البحث عن الجناة.

يشار إلى أن بفللي أصدر أغنيته الأولى "No Light Bag"، في عام 2018، بينما طرح ألبومه الأول "Made In Austria" في أيلول الماضي