محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" مع عائلته!

جهينة نيوز:

احتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي امس الأربعاء بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد.

وشارك اللاعب المصري صورته التي حازت اعجاب وتعليقات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة زوجته وابنته مكة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام، حيث يقف بجوار شجرة الكريسماس برفقة زوجته وابنته مكة.

يذكر أن صلاح يستعد لمواجهة ليستر سيتي وصيف جدول الترتيب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.