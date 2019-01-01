محافظة دمشق تمنح ثالث رخصة بناء في "ماروتا سيتي"

جهينة نيوز:

منحت محافظة دمشق أمس الموافقة على ثالث ترخيص بناء في ماروتا سيتي في المشروع 66 للمقسم (H 26) وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات المتعلقة بالرخصة، وهو عبارة عن مقسم سكني مؤلف من /12/ طابقاً إضافة لطابق أرضي وقبوان بمساحة إجمالية /11524/ م2.

وسيقوم مالكو المقسم (H 26) والذين يبلغ عددهم /60/ مالك بإشادة البناء من خلال عقد شراكة بينهم وأغلبهم من أهالي المنطقة التنظيمية حيث سيباشرون العمل فوراً في إشادة البناء فور الانتهاء من الإجراءات المكملة للترخيص والبناء سيكون جاهز اً خلال ثلاث سنوات.

وأكد المهندس باسم عثمان رئيس دائرة الترخيص والبناء في مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق نقلا عن صحيفة الثورة استعداد المحافظة لإصدار الرخص للمقاسم في ماروتا سيتي، عند استكمال الأوراق اللازمة للترخيص من قبل المالكين، وإن حصل تأخير في صدور بعض الرخص فالأمر عائد إلى عدم استكمال بعض الوثائق المطلوبة للترخيص أو تأخر المالكين في دفع الرسوم لنقابة المهندسين، والمحافظة تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمالكين لتشجيعهم على إنجاز رخصهم والمباشرة بالبناء في أسرع وقت.

وكانت محافظة دمشق أصدرت مؤخراً قراراً يقضي بتخفيض رسوم تأمين الواجهات في ماروتا سيتي من 5% إلى 2.5 % ويتم حالياً دراسة إعفاء الأقبية من الرسوم.